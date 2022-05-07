Шевченко передал в Украину партию медикаментов на сумму 400 тысяч евро

Андрей Шевченко находится за пределами Украины, но расстояние не стало препятствием, чтобы помогать родной стране. Наставник передал очередную партию лекарства в Украину.

Медицинская помощь уже приехала в Киев

В этот раз бывший наставник сборной Украины помог землякам в медицинском плане. Андрей Шевченко закупил для украинского народа медикаменты, которые отправил из Италии.

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По сообщению Николая Василькова, тренер отправил лекарства на сумму 400 тысяч евро. До 10 мая медикаменты должны поступить в клинику "Охматдет".

Отмечается, что это только первая партия медикаментов от Шевченко.

Поддержка от Андрея Шевченко

Бывший наставник главной команды страны призвал мировое сообщество отреагировать на зверства, которые оккупанты совершают в Мариуполе.

Шевченко встречался с мэром Миланом Беппе Салой. Стороны обсудили тему помощи украинским беженцам. Наставник посетил благотворительный вечер, организованный посольством Украины в Великобритании.

Обладатель "Золотого мяча" принимает в собственном доме переселенцев, которые из-за агрессии России покинули родные дома в Украине. Также Шевченко активно рассказывает иностранной прессе о подлинных реалиях войны в Украине.

Шевченко хочет организовать в итальянском городе колл-центр, который будет помогать украинцам, которые ищут убежища, рабочее место или гуманитарную помощь.

Вместе с защитником Манчестер Сити Александром Зинченко присылал гуманитарку в Украину из Великобритании. Жена футболиста "горожан" Власти Зинченко назвали Шевченко посольством Украины в Англии.

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Приехала ПЕРВАЯ ПАРТИЯ медикаментов от Андрея Шевченко.

На этот раз штаб РестоРатор. Картофельные Войска выполняет заказ клиники "Охматдет Переход".

Николай Шпаковский смог принять весь груз в Польше в Люблине, и тот фактически без задержек погнал в Украину.

За это отдельное спасибо Виталию Арановскому, который нам на 4 дня предоставил одного из своих бусиков в пользование.

Дмитрий Дубас работает над внешностью, чтобы на миг торжественной передачи медицины больным детям быть в форме.

Одновременно мы с военным фельдшером Игорем Якимцем передаем на Богуслав с помощью Юрия Полищука передачи с перевязочными материалами и быстрой помощью для волонтеров, отправляющихся на передовую.