В звездной компании: Шевченко вместе с Мудриком и Зинченко посетили концерт "Океана Эльзы"
Источник:Инстаграмм Андрея Шевченко
В Лондоне прошел благотворительный концерт группы "Океан Эльзы". На мероприятие пришли звезды украинского футбола: Андрей Шевченко, Михаил Мудрик и Александр Зинченко.
В четверг, 13 апреля, в Королевском Альберт-Голе в Лондоне состоялся благотворительный концерт группы "Океан Эльзы". На первом выступлении артистов ожидал аншлаг – все 9,5 тысяч билетов были раскуплены.
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Поддержали Украину на концерте "Океана Эльзы"
Такое мощное мерроприятие не осталась без внимания звезд украинского футбола, проживающих в Лондоне. Концерт популярной группы посетили бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко, вингер Челси Михаил Мудрик и защитник Арсенала Александр Зинченко.
Совместным фото звезд футбола и лидером группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук поделился Андрей Шевченко в своем Instagram.
Благодарен "Океану Эльзы" за отличный концерт. Это была просто потрясающая атмосфера. Благодарен всем украинцам, пришедшим поддержать благотворительный концерт в рамках тура Help for Ukraine вчера вечером в Royal Albert Hall. Слава Украине! Поддержите UNITED24,
– написал Шевченко.
Фото и видео с концерта "Океана Эльзы" / instagram.com/andriyshevchenko
- Напомним, что Андрей Николаевич стал одним из послов платформы UNITED24 и активно помогает Украине на гуманитарном фронте.
- С волонтерской и благотворительной миссией Шевченко посетил уничтоженные россиянами города, встречался с семьями погибших ультрас.
- Бывший тренер сборной Украины собрал 600 тысяч евро для реконструкции стадиона "Чемпион" в Ирпене, пострадавшего в результате российского варварства.
- Кроме того, бывшая звезда Милана рассказывает правду о войне в Украине в зарубежных медиа.