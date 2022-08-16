Платформа UNITED24 – это инициатива Президента Украины Владимира Зеленского. В понедельник, 15 августа, Шевченко встретился с Зеленским. Также на этой встрече был еще один посол – актер Лиев Шрайбер.

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Они приехали в Украину для подготовки новых проектов UNITED24, в частности, запуска молодежной программы, первыми участниками которой станут дети Андрея Шевченко и Лиева Шрайбера.

"Сегодня был насыщенный и важный день. Вместе с известным и очень талантливым актером Лиевом Шрайбером приехали в Киев на встречу с Владимиром Зеленским. Как послы платформы UNITED24, обсудили и помощь Украине, и способы удерживать внимание мира после почти 6 месяцев войны. Будем бороться! И за внимание, и за средства, и за победу! Готовимся к запуску сразу нескольких инициатив", – написал по этому случаю Андрей Шевченко.

Стоит отметить, что Шевченко путь в Киев преодолел автомобилем. Поэтому у него была возможность рассмотреть, какая наша страна.

"На этот раз я ехал в Украину машиной. Смотрел в окно и восхищался тем, как красива у нас земля! Украина невероятная, и нигде в мире я не чувствую себя таким счастливым, как здесь", – написал Шевченко.