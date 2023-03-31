Легенда украинского футбола Андрей Шевченко с начала полномасштабного вторжения России в Украину активно приобщился к помощи Родине. Спортсмен помогает как в финансовом, так и гуманитарном плане.

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Кроме того, Андрей Николаевич стал послом благотворительной платформы UNITED24, основанной по инициативе президента Украины Владимира Зеленского. На днях Шевченко прибыл в Киев.

Бывший игрок и тренер сборной Украины посетил детскую больницу "Охматдет". Среди прочих там лечатся маленькие пациенты, получившие травмы из-за атак России на гражданскую инфраструктуру.

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Футбольная знаменитость обрадовала детей положительными эмоциями, а с шестилетней Мариной даже поиграл в мяч. Девушка стала первым ребенком с ампутацией из-за травмирования в результате российских обстрелов, протезированных в Украине.

Марина жила в Высокополье Херсонской области. В результате обстрела окупантов девушке оторвало ногу из-за попадания ракеты в дом. Ребенок долгое время даже не двигался, но после протезирования его восстановление начали именно из-за футбола.

Недавно Шевченко посетил матч Англия – Украина. Наша команда под руководством Руслана Ротаня не смогла взять очки на "Уэмбли" (0:2) в первом матче квалификации Евро-2024.