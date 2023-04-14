В четверг, 13 апреля, в Королевском Альберт-Голе в Лондоне состоялся благотворительный концерт группы "Океан Эльзы". На первом выступлении артистов ожидал аншлаг – все 9,5 тысяч билетов были раскуплены.

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Поддержали Украину на концерте "Океана Эльзы"

Такое мощное мерроприятие не осталась без внимания звезд украинского футбола, проживающих в Лондоне. Концерт популярной группы посетили бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко, вингер Челси Михаил Мудрик и защитник Арсенала Александр Зинченко.

Совместным фото звезд футбола и лидером группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук поделился Андрей Шевченко в своем Instagram.

Благодарен "Океану Эльзы" за отличный концерт. Это была просто потрясающая атмосфера. Благодарен всем украинцам, пришедшим поддержать благотворительный концерт в рамках тура Help for Ukraine вчера вечером в Royal Albert Hall. Слава Украине! Поддержите UNITED24,

– написал Шевченко.

Фото и видео с концерта "Океана Эльзы" / instagram.com/andriyshevchenko