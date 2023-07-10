Боснийцы пролили свет на появление Шевченко в сборной, которая была близка к матчу против России

Лишь 9 июля появилась информация об Андрее Шевченко, который может продолжить тренерскую карьеру во главе европейской сборной. Однако слухи быстро были разрушены.

Украинского наставника освоили к рулю Боснии и Герцеговины. В Футбольной ассоциации этой европейской страны решили расставить все точки над "і" в теме Андрея Шевченко.

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Возврат откладывается

Оказалось, что обладателя "Золотого мяча" не будет во главе боснийцев. Хотя ранее была информация о том, что наставник и боснийская сторона обсудили варианты выхода сборной на Евро-2024. Но все осталось на уровне слов и не больше.

Шевченко не продолжит карьеру тренера во главе сборной Боснии и Герцеговины.

Отметим, что после четырех туров боснийцы идут на 4-м месте, набрав всего 3 балла. Столько же у пятой Исландии. До третьего Люксембурга отставание в 4 очка.

Возможно, хорошо, что эта информация оказалась нереальной. Ведь в прошлом году Босния и Герцеговина готова была провести контрольный матч против России Однако против такого поединка были фанаты сборной и лидера национальной команды, которые отказались ехать на игру в Санкт-Петербург.

Шевченко точно не место в такой сборной, которая может сыграть на поле бок о бок с вражеским соперником. Ранее было известно, что Андрей Николаевич пока не собирается возвращаться к тренерской работе, ведь его внимание сосредоточено исключительно на помощи Украины, которая продолжает страдать от войны против России. Пока Шева далек от футбола.

Последним местом работы Шевченко было итальянское Дженоа (11 матчей). До этого возглавлял сборную Украины (52 поединка), которую довел до 1/4 финала Евро-2020, в котором "сине-желтые" были разгромлены англичанами 0:4.