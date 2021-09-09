Шевченко в компании знаменитостей сыграет на турнире по гольфу
9 сентября 2021 , 14:37Читати новину українською
Источник:BMW PGA Championship
Андрей Шевченко после того, как покинул тренерский мостик сборной Украины, не тратит свое время. Экс-наставник "сине-желтых" выступит на турнире по гольфу.
Шевченко сыграет с промоутером Джошуа
Андрей Шевченко выступит на турнире по гольфу BMW PGA Championship. Турнир состоится в графстве Суррей, что в Англии с 9 до 12 сентября.
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Среди соперников Шевченко будет много знаменитостей. В частности, экс-футболист Ливерпуля Робби Фаулер, промоутер боксера Энтони Джошуа Эдди Хирн, актер Том Холланд, бывший тренер Тоттенхэма Гарри Реднапп, футболист Брайтона Лаллана и другие.
Шевченко и гольф
- Андрей Шевченко является профессиональным игроком в гольф. В 2011 году бывший футболист выиграл серебро чемпионата Украины.
- Через два года Шевченко удалось стать победителем турнира одного из гольф-клубов Англии Queenwood Golf Club.
- В 2020 году Шевченко принял участие в международном турнире Diplomatic Golf for Good. Компанию тренеру составили звездные украинские боксеры Александр Усик и Владимир Кличко.
- Недавно Шевченко публиковал в своем инстаграме фотографию, где он вместе с известным английским футболистом Джейми Реднаппом играет в гольф.