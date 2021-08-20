Разрядка после карьеры в сборной Украины
44-летний наставник занимается одним из любимых хобби – гольфом. Компанию Андрею Шевченко составил известный английский футболист Джейми Реднаппом.
Стоящее Ярмоленко трогательно поблагодарил Шевченко за работу в сборной Украины
Совместное фото Андрей Николаевич выложил на своей странице в инстаграме. Специалист коротко подписал фотографию:"Отличное время с моим хорошим другом Джейми Реднаппом".
Шевченко и Реднапп / Фото из instagram.com/andriyshevchenko
Шевченко покинул сборную Украины: что известно
- В первый день августа стало известно, что контракт главного тренера Андрея Шевченко с УАФ подошел к своему завершению. Андрей Николаевич поблагодарил всех за работу и выложил в инстаграме пост благодарности в сторону команды.
- Летом 2020 года в УАФ предложили специалисту новое соглашение на 2,5 года, а в сентябре 2020 года Шевченко подтвердил информацию о подписании соглашения на такой срок.
- Тренеру удалось на мажорной ноте покинуть национальную команду. Шевченко вывел Украину в четвертьфинал Евро-2020, переписав историю украинского футбола.
- Готовить к чемпионату мира-2022 сборную будет Александр Петраков, который будет исполнять обязанности главного тренера.