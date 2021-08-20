Разрядка после карьеры в сборной Украины

44-летний наставник занимается одним из любимых хобби – гольфом. Компанию Андрею Шевченко составил известный английский футболист Джейми Реднаппом.

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Совместное фото Андрей Николаевич выложил на своей странице в инстаграме. Специалист коротко подписал фотографию:"Отличное время с моим хорошим другом Джейми Реднаппом".

Шевченко и Реднапп / Фото из instagram.com/andriyshevchenko

Джейми Реднапп – воспитанник Тоттенхэма. Полузащитник известен своими выступлениями за Борнмут, Ливерпуль, Тоттенхэм и Саутгемптон. В 1995 году дебютировал за сборную Англии. В составе национальной команды был участником Евро-1996 года в Англии, на котором сборная получила бронзовые награды. В 2005 году завершил карьеру.

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