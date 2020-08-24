Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко принял участие в международном турнире Diplomatic Golf for Good. Компанию тренеру составили звездные украинские боксеры Александр Усик и Владимир Кличко.

Дипломатический турнир Diplomatic Golf for Good состоялся в Козине (Киевская область). В соревнованиях приняли участие не только спортсмены, но и послы из 17 стран мира. Фотографией с события поделилась официальная страница Усика и Ломаченко в Instagram.

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Звездный десант на турнире

Такое событие проводится ежегодно при поддержке Всеукраинской Федерации гольфа и Ukrainian Junior Golf Champion Ulyana Novozhilova.

Участие в турнире приняли юные гольфисты украинской сборной по гольфу, представители международного и украинского бизнеса и дипломатический корпус, который посетил событие специально из-за границы.

Добавим, что Андрей Шевченко уже давно увлекается гольфом и уже имеет некоторые достижения.

В октябре 2011 года Шевченко выиграл серебро чемпионата Украины по гольфу.

В мае 2013 года стал победителем турнира одного из гольф-клубов Англии Queenwood Golf Club.



Звездный десант на поле для гольфа / Фото: orest.com.ua