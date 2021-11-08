Шевченко хочет видеть в Дженоа двух игроков сборной Украины
8 ноября 2021 , 16:03Читати новину українською
Источник:Get Italian Football News
Новый тренер итальянского Дженоа Андрей Шевченко озвучил имена футболистов, которых бы хотел видеть в составе "грифонов". В этом списке есть двое украинцев.
Шевченко работает над усилением команды
Экс-наставник сборной Украины ведя переговоры с Дженоа, требовал от руководства инвестиций в команду. "Боссы" клуба пообещали выделить средства на трансферы.
К теме Дружба с Берлускони: почему Дженоа выбрал Шевченко
Шевченко заявил, что хотел бы видеть в своей команде Александра Зинченко из Манчестер Сити и Виталия Миколенко из киевского Динамо.
- Контракт Зинченко с Манчестер Сити рассчитан до июня 2024 года. Портал Трансфермаркет оценивает 24-летнего футболиста в 28 миллионов евро.
- Миколенко подписал контракт с киевским Динамо до сентября 2025 года, его стоимость ориентировочно составляет 17 миллионов евро в европейской валюте.
- Шевченко хорошо знаком с Александром и Виталием, поскольку они были основными игроками сборной Украины при нем.
Также в шорт-лист бывшего звездного футболиста входят полузащитник Челси Кристиан Пулишич и вингер Милана Саму Кастильехо.
Сообщается, что Шевченко планирует ставить игру в Дженоа по схеме 4-3-3.
Возвращение Шевченко в Италию
- Андрей Шевченко возглавил старейший итальянский клуб Дженоа.
- "Грифоны" подписали соглашение со специалистом до 30 июня 2024 года.
- 9 ноября украинский специалист проведет первую тренировку с новой командой.
- Дебют Андрея Шевченко на посту главного тренера Дженоа состоится 21 ноября в домашнем матче против Ромы.