Шевченко скоро приступит к тренировке новой команды

Вечером 8 ноября Андрей Шевченко прибудет в Геную. Его помощник Мауро Тассотти отправится с ним в Италию.

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Первую тренировку украинец проведет 9 ноября.

Также будут названы остальные ассистенты Шевченко. Вероятно, к команде также присоединятся Луиджи Ночентини и Андреа Малдера.

Презентация нового тренера Дженоа может состояться на стадионе "Луиджи Феррарис".