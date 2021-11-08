Связь с Берлускони

Отмечается, что кроме Андрея Шевченко и Андреа Пирло, еще одним претендентом на пост главного тренера был экстренер московского Спартака — Доменико Тедеско.

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Однако новые владельцы Дженоа в лице американской компании 777 Partners остановились на решении избрать на пост главного тренера украинца Андрея Шевченко.

Издание сообщает, что такой выбор вовсе не случаен. А связано это с тем, что 15 ноября нынешний президент Дженоа Энрико Прециози передаст управление старейшим клубом Италии в руки нового президента "грифонов" – Альберто Зангрилло.

Новый руководитель Дженоа является профессором медицины и личным врачом президента Милана и бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, который купил Шевченко у Динамо. К тому же он близкий друг наставника сборной Украины. Берлускони также крестил старшего сына экс-форварда Милана-Джордана.

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