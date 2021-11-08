Связь с Берлускони
Отмечается, что кроме Андрея Шевченко и Андреа Пирло, еще одним претендентом на пост главного тренера был экстренер московского Спартака — Доменико Тедеско.
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Однако новые владельцы Дженоа в лице американской компании 777 Partners остановились на решении избрать на пост главного тренера украинца Андрея Шевченко.
Издание сообщает, что такой выбор вовсе не случаен. А связано это с тем, что 15 ноября нынешний президент Дженоа Энрико Прециози передаст управление старейшим клубом Италии в руки нового президента "грифонов" – Альберто Зангрилло.
Новый руководитель Дженоа является профессором медицины и личным врачом президента Милана и бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, который купил Шевченко у Динамо. К тому же он близкий друг наставника сборной Украины. Берлускони также крестил старшего сына экс-форварда Милана-Джордана.
Шевченко в Дженоа: что известно
- Экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко возглавил итальянский клуб Дженоа.
- Контракт "грифонами" рассчитан до 30 июня 2024 года.
- Уже 9 ноября украинский специалист проведет первую тренировку с новой командой.
- Первый матч для украинского специалиста состоится 21-го ноября. "Грифоны" встретятся с Ромой.