Шевченко готов отказаться от контракта с Дженоа ради работы в сборной Польши, – СМИ
Источник:Sport.pl
Украинский специалист Андрей Шевченко остается одним из кандидатов на пост главного тренера сборной Польши. Сейчас тренер занят переговорами с Дженоа по досрочному расторжению контракта.
Как известно, несмотря на то, что Шевченко был отстранен от работы с итальянской командой, Дженоа не разрывала контракт, чтобы не выплачивать неустойку сразу, а продолжать ежемесячно платить украинцу зарплату.
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Шевченко, в свою очередь, надеется договориться о расторжении договора с меньшей компенсацией, чтобы наставник сразу мог приступить к работе со сборной Польши.
Предварительно Шевченко и Польский футбольный союз уже обо всем договорились, и тренер даже готов поступиться деньгами, если все сложится с Дженоа.
Коротко о Шевченко в сборной Польши
- В январе украинский специалист покинул итальянскую Дженоа, которая была первым клубом в карьере Шевченко как тренера.
- 23-го января появилась информация, что экс-тренер сборной Украины принял предложение Польского футбольного союза.
- СМИ сообщили, что помощниками Шевченко в сборной могут стать двое поляков – экс-футболисты Боруссии Дортмунд и Ливерпуля Лукаш Пищек и Ежи Дудек соответственно.
- В сборной Польши украинец якобы будет получать 2,5 миллиона евро. По сообщению СМИ, зарплату Шевченко должна покрыть компания, которая связана с польским правительством.