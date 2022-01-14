Шаран официально возглавил Минай

Бывший наставник Александрии Владимир Шаран возвращается к тренерской работе. Специалист возглавил Закарпатский клуб Минай.

Новый клуб для Шарана

Минай 14-го января сообщил о том, что 50-летний Шаран возглавил команду. Сообщается, что тренер уже приступил к исполнению своих обязанностей.

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При этом в Минае не раскрывают продолжительность сделки. В тренерский штаб Шарана вошли Вадим Чернышенко, Игорь Лучкевич, Андрей Новак и Алексей Антонович.

Специалист пришел в Минай на замену Игорю Леонову, которого уволили в декабре 2021 года.

Минай – 4-й клуб в тренерской карьере Шарана. В предыдущем сезоне он тренировал Александрию, которую покинул в мае 2021-го года.

Во главе Александрии специалист провел 274 матча. По итогам сезона 2018/19 годов команда впервые взяла "бронзу" УПЛ и сыграла на групповом раунде Лиги Европы.

Также Шаран возглавлял львовские Карпаты и Закарпатье.

Непростая задача перед Шараном