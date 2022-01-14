Шаран официально возглавил Минай
Источник:пресс-служба Миная
Бывший наставник Александрии Владимир Шаран возвращается к тренерской работе. Специалист возглавил Закарпатский клуб Минай.
Новый клуб для Шарана
Минай 14-го января сообщил о том, что 50-летний Шаран возглавил команду. Сообщается, что тренер уже приступил к исполнению своих обязанностей.
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При этом в Минае не раскрывают продолжительность сделки. В тренерский штаб Шарана вошли Вадим Чернышенко, Игорь Лучкевич, Андрей Новак и Алексей Антонович.
Специалист пришел в Минай на замену Игорю Леонову, которого уволили в декабре 2021 года.
Минай – 4-й клуб в тренерской карьере Шарана. В предыдущем сезоне он тренировал Александрию, которую покинул в мае 2021-го года.
Во главе Александрии специалист провел 274 матча. По итогам сезона 2018/19 годов команда впервые взяла "бронзу" УПЛ и сыграла на групповом раунде Лиги Европы.
Также Шаран возглавлял львовские Карпаты и Закарпатье.
Непростая задача перед Шараном
- Шаран принял Минаи в сложной ситуации. Команда после 18-и туров в украинской Премьер-лиге набрала только 10 очков.
- Клуб занимает предпоследнее место в турнирной таблице и может вылететь в Первую лигу. От спасительной 12-й позиции Минай отделяют 7 очков.