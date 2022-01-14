Новий клуб для Шарана
Минай 14-го січня повідомив про те, що 50-річний Шаран очолив команду. Повідомляється, що тренер вже приступив до виконання своїх обов'язків.
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При цьому в Минаї не розкривають тривалість угоди. До тренерського штабу Шарана увійшли Вадим Чернишенко, Ігор Лучкевич, Андрій Новак та Олексій Антонович.
Фахівець прийшов у Минаї на заміну Ігорю Леонову, якого звільнили у грудні 2021 року.
Минай – 4-й клуб у тренерській кар'єрі Шарана. У попередньому сезоні він тренував Олександрію, яку покинув у травні 2021-го року.
На чолі Олександрії фахівець провів 274 матчі. За підсумками сезону 2018/19 років команда вперше взяла "бронзу" УПЛ та зіграла на груповому раунді Ліги Європи.
Також Шаран очолював львівські Карпати й Закарпаття.
Непросте завдання перед Шараном
- Шаран прийняв Минаї у складній ситуації. Команда після 18-и турів в українській Прем'єр-лізі набрала тільки 10 очок.
- Клуб посідає передостаннє місце у турнірній таблиці та може вилетіти в Першу лігу. Від рятівної 12-ї позиції Минай відділяють 7 очок.