Уже без тренера

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Под руководством Игоря Леонова Минай провел 9 матчей, в которых не знал вкуса побед – 4 мировых и 5 проигрышей.

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Минай поблагодарил тренера за работу. Матч против Колоса на выезде стал последним для Леонова у руля главного тренера. В той игре Минай проиграл со счётом 2:1.

Теперь минайцы в активных поисках нового главного наставника. Преемник Леонова придет к рулю, чтобы вытаскивать команду из дна таблицы УПЛ.