Новий клуб для Шарана

Минай 14-го січня повідомив про те, що 50-річний Шаран очолив команду. Повідомляється, що тренер вже приступив до виконання своїх обов'язків.

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При цьому в Минаї не розкривають тривалість угоди. До тренерського штабу Шарана увійшли Вадим Чернишенко, Ігор Лучкевич, Андрій Новак та Олексій Антонович.

Фахівець прийшов у Минаї на заміну Ігорю Леонову, якого звільнили у грудні 2021 року.

Минай – 4-й клуб у тренерській кар'єрі Шарана. У попередньому сезоні він тренував Олександрію, яку покинув у травні 2021-го року.

На чолі Олександрії фахівець провів 274 матчі. За підсумками сезону 2018/19 років команда вперше взяла "бронзу" УПЛ та зіграла на груповому раунді Ліги Європи.

Також Шаран очолював львівські Карпати й Закарпаття.

Непросте завдання перед Шараном