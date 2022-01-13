Марк Гуаль заключил контракт с украинским клубом сроком на два с половиной года.

Марк Гуаль родился 13 марта 1996 года в каталонской Бадалоне и является воспитанником футбольных школ Бадалоны, Барселоны и Эспаньола.

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Профессиональную карьеру начинал в составе Эспаньола-Б, за который провел 35 матчей и забил 13 мячей.

Дальше форвард начал выступления в Сегунде за Севилью-Б (48 матчей, 15 голов), Реал Сарагосу (29 матчей, 6 голов), Жирону (22 матча, 6 голов).

После этого он перешел в резервную команду мадридского Реала – Реал-Кастилья. Там он сыграл 6 матчей, в которых отметился двумя забитыми голами.

Последние полтора года Гуаль вновь выступал в Сегунде за Алькоркон (всего 51 матч, 6 голов).