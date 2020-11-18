В команде чемпиона мира по версии WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа решили поставить ультиматум обладателю титула WBC Тайсону Фьюри. Джошуа и Фьюри должны провести два поединка в 2021 году, однако в лагере Энтони заявили, что не будут ждать Тайсона.

Эдди Хирн, промоутер Джошуа, отреагировал на то, что Тайсон Фьюри может провести промежуточный бой в начале 2021 года. Об этом сообщает Boxing News 24.

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Мы не будем ждать, пока Тайсон проведет промежуточный бой

Хирн напомнил, что по условиям соглашения между Джошуа и Фьюри боксеры должны были провести промежуточные поединки в декабре 2020 года. После этого боксеры должны были определить абсолютного чемпиона мира.

Мы не будем ждать, пока Тайсон проведет еще один промежуточный бой. У нас была договоренность, что он дерется 5-го декабря, а мы проведем обязательную защиту 12-го, после этого Фьюри и Джошуа выяснят отношения между собой. Так что мы проведем поединок 12-го декабря, а после этого в марте. Посмотрим, что будет,

- отметил Хирн.

Хирн вспомнил об Усике

Промоутер Джошуа в очередной раз напомнил о сложной ситуации с обязательным претендентом на титул WBO – украинцем Александром Усиком.

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"Нам нужно разобраться в ситуации с Усиком. После победы над Пулевым, Александр может предъявить свои претензии на титульный поединок, а WBO санкционировать их бой. Поэтому нам нужна ясность со стороны Фьюри", – резюмировал Хирн.

Отметим, ранее Хирн заявлял, что Джошуа встретится с Усиком, если не удастся организовать поединок с Фьюри.

Вниманию. Джошуа подерется с Кубратом Пулевым 12 декабря. В то же время Фьюри сообщил, что не выйдет в ринг в 2020 году.