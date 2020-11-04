В команде Энтони Джошуа решили дать шанс Александру Усику завоевать титул чемпиона мира. Эдди Хирн, промоутер Джошуа, убеждает, что его клиент встретится с Усиком.

В приоритете Джошуа – все еще Фьюри

Хирн заявил, что Усик станет соперником Энтони Джошуа только в том случае, если не состоится объединительный бой против Тайсона Фьюри. Об этом сообщает Boxing Scene.

К слову Не позволю Джошуа и Фьюри подраться, – Усик

Как известно, Джошуа и Фьюри подписали контракт на два поединка в 2021 году. Но помехой встрече британцев стали обязательные соперники, в том числе и Усик.

"Джошуа хочет провести бой с Усиком. Бокс – это бизнес, для них важны деньги, но Усик также хочет стать чемпионом мира в супертяжелом весе", – отметил Хирн.

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Чтобы состоялся бой между Усиком и Джошуа, британцу следует 12 декабря победить Кубрата Пулева. Кроме того, встреча Джошуа с Фьюри должна не состояться. Только тогда Энтони готов дать бой Усику.

Если мы не заставим Фьюри драться с Джошуа, а Энтони победит Кубрата Пулева, то бою с Усиком – быть. Гарантия – миллион процентов,

– подытожил Хирн.

Усик требует оставить титул

В декабре 2019 года Усик получил статус обязательного претендента на титул WBO, которым и владеет Джошуа. Параллельно Джошуа обязали провести защиту титула IBF против Пулева.

Команда Усика дала Джошуа час на встречу с Пулевым. Усик не планирует отступать и хочет, чтобы в его следующем поединке на кону был титул WBO.

Украинец заявил, что ему безразлично, кто станет его соперником в титульном поединке. В частности, Усик просил Джошуа оставить титул, если не хочет проводить его защиту.