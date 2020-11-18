У команді чемпіона світу за версією WBA, WBO, IBF Ентоні Джошуа вирішили поставити ультиматум володарю титулу WBC Тайсону Ф'юрі. Джошуа та Ф'юрі мають провести два поєдинки у 2021 році, однак у таборі Ентоні заявили, що не чекатимуть Тайсона.

Едді Хірн, промоутер Джошуа, відреагував на те, що Тайсон Ф'юрі може провести проміжний бій на початку 2021 року. Про це повідомляє Boxing News 24.

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Ми не будемо чекати, поки Тайсон проведе проміжний бій

Хірн нагадав, що за умовами угоди між Джошуа та Ф'юрі боксери мали провести проміжні поєдинки у грудні 2020 року. Після цього боксери мали визначити абсолютного чемпіона світу.

Ми не будемо чекати, поки Тайсон проведе ще один проміжний бій. У нас була домовленість, що він б'ється 5-го грудня, а ми проведемо обов'язковий захист 12-го, після цього Ф'юрі і Джошуа з'ясують відносини між собою. Так що ми проведемо поєдинок 12-го грудня, а після цього в березні. Подивимося, що буде,

– зазначив Хірн.

Хірн згадав про Усика

Промоутер Джошуа вкотре нагадав про складну ситуацію з обов'язковим претендентом на титул WBO – українцем Олександром Усиком.

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"Нам потрібно розібратися у ситуації з Усиком. Після перемоги над Пулєвим, Олександр може пред'явити свої претензії на титульний поєдинок, а WBO санкціонувати їх бій. Тому нам потрібна ясність з боку Ф'юрі", – резюмував Хірн.

Зазначимо, раніше Хірн заявляв, що Джошуа зустрінеться з Усиком, якщо не вдасться організувати поєдинок з Ф'юрі.

До уваги. Джошуа поб'ється з Кубратом Пулєвим 12 грудня. Водночас Ф'юрі повідомив, що не вийде у ринг у 2020 році.