Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа, стремится организовать своему клиенту бой против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри. Помехой бою стал украинец Александр Усик, который является претендентом на титул WBO.

Если я не сделаю бой Джошуа – Фьюри, это будет моим провалом

Хирн заявил, что бой Усика с Джошуа будет интересным. Однако фанаты не поймут, если Энтони не подерется с Фьюри. Об этом сообщает fightnews.info.

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Мне жаль из-за боя Джошуа с Усиком. Кстати, это прекрасный поединок, но если я не сделаю такой бой Джошуа – Фьюри, это будет моим провалом. Я не хочу делать бой "Эй Джея" с Усиком, чтобы все реагировали "Эх". Я желаю устроить его, чтобы все говорили, что это классный бой, поскольку он таковым и является,

– заявил Хирн.

Хирн отметил, что встреча Джошуа с Фьюри – самый большой поединок в мире, который важно организовать.

"Самый большой бой в мире прямо у нас на пороге. Его нужно устроить, и это наш долг. Мы обязаны не перед боксом, а перед Энтони Джошуа. Но сначала надо победить Кубрата Пулева 12 декабря", – резюмировал Хирн.

Усик – претендент на титул

В конце 2019 года непобедимый Усик дебютировал в супертяжелом весе, одолев Чазза Уизерспуна. В то же время Джошуа в декабре того же года вернул себе утраченные титулы, победив Эндри Руиса.

В WBO решили предоставить Усику статус обязательного претендента на чемпионский пояс. В то же время Джошуа обязали провести защиту титула IBF против Кубрата Пулева.

Команда Усика согласилась отсрочить встречу с Джошуа. Зато за это время у Джошуа подписали контракт на два боя с Фьюри.

Усик сохранил статус официального претендента, когда 31 октября нанес поражение Дереку Чисоре.