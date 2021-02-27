В воскресенье, 28 февраля, Шахтер на собственном поле будет принимать Зарю в рамках 16 тура УПЛ. Букмекеры оценили шансы команд на победу в этой встрече.

Шахтер – Заря: перед матчем

Команды подходят к матчу в хорошем настроении. В прошлом туре Заря и Шахтер праздновали победы. Луганский клуб минимально одолел Мариуполь на выезде (0:1), а Шахтер дома победил Рух 2:0.

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Футболисты Виктора Скрипника будут несколько свежее, они в течение всей недели готовились исключительно к поединку с дончанами. "Горняки" же провели ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против Маккаби. Подопечные Луиша Каштру одержали победу над игроками из Израиля – 1:0. Первая встреча между клубами завершилась успехом Шахтера – 0:2. Команда из Донецка уверенно вышла в 1/8 финала турнира, где на этой стадии сыграет с итальянской Ромой.

В таблице УПЛ оба клуба идут вверху таблицы. Шахтер идет 2-м, уступая только лидеру Динамо одно очко, а Заря – 4-я. Между командами разница в 7 пунктов.

История противостояний

Шахтер и Заря 76 раз встречались на одном поле. "Горняки" в этих поединках имеют тотальное преимущество над соперником в показателе побед. Дончане – 51 победа, а луганский клуб – 13 успехов.

Центральный матч 16 тура УПЛ Шахтер – Заря состоится в воскресенье, 28 февраля. Начало встречи в 17:00.

Прогноз Favbet

Шахтер – явный фаворит этого матча. На их победу можно сделать ставку с коэффициентом 1,54. А вот в победу команды из Луганска верят значительно меньше – 6,00.

В целом в УПЛ клубы между собой только трижды играли ничью в 45 встречах. Из этой статистики можно понять, что скорее всего поединок не завершится ничьей. На мировую коэффициент аж 4,25.

Какой будет счет встречи? Специалисты считают, что фанаты смогут увидеть победу "горняков" в два мяча, а точнее результат матча будет 2:0 – 7,30. Минимальный успех гостей (0:1) – 17,00.

Болельщики дончан первыми смогут праздновать гол их родной команды в матче – 1,44. на то, что футболисты из Луганска первыми размочат нули на табло – 3,10.

Эксперты же прогнозируют, что футболисты обеих команд смогут записать свои фамилии на табло НСК "Олимпийский" – 1,76.