Шахтер забил Реалу первый гол украинских клубов в Лиге чемпионов: видео

3 ноября донецкий Шахтер на выезде играет с Реалом в матче группового этапа Лиги чемпионов. "Горнякам" удалось первым среди украинских клубов отличиться в нынешнем сезоне.

Автором гола на 39-й минуте стал Фернандо. Матвиенко забросил в штрафную площадку Реала, Алан Патрик справа грудью сбросил на Фернандо, который с 10 метров вбил под перекладину. Счет в матче стал 1:1. На 14-й минуте в воротах Анатолия Трубина отличился Бензема.

К слову Реал – Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Видео гола Фернандо

Реал-Шахтер: перед матчем