Реал вышел вперед благодаря голу капитана Бенземы. Марлон грубо ошибся, далеко отпустив мяч в своей штрафной после паса Трубина, его обокрал Винисиус и слева выкатил на пустые ворота Бенземе.

К слову Реал – Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Видео гола Бенземы

Этот гол стал 1000-ым для мадриского клуба в Лиге чемпионов. Раньше этой отметки никто не достигал.

Реал – Шахтер: перед матчем