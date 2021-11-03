Автором гола на 39-й минуте стал Фернандо. Матвиенко забросил в штрафную площадку Реала, Алан Патрик справа грудью сбросил на Фернандо, который с 10 метров вбил под перекладину. Счет в матче стал 1:1. На 14-й минуте в воротах Анатолия Трубина отличился Бензема.
К слову Реал – Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Видео гола Фернандо
Реал-Шахтер: перед матчем
- История противостояний между этими клубами насчитывает 5 матчей. В трех из них победу праздновал "Королевский клуб", в двух других встречах победителями выходили дончане. Шахтер хорошо знает, как побеждать "сливочных" на их поле в Мадриде.
- В октябре 2020 года донецкий клуб вырвал выездную победу в Лиге чемпионов со счетом 2:3. Тогда за "горняков" отличились Тете, Манор Соломон, еще одно взятие ворот мадридцев в пассиве защитника Реала Варана, который отметился автоголом.
- После трех туров Шериф неожиданно лидирует в группе D. На втором месте идет Реал – 6 очков. Шахтер с одним пунктом замыкает таблицу. До ближайшего конкурента, которым является Интер, всего три очка. Но в столь сложной группе, это не только три балла, а целых три пункта.