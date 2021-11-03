Шахтер и Реал второй год подряд попадают в одну группу Лиги чемпионов. Однако в прошлом сезоне "горняки" дважды шокировали Реал победами. В этом сезоне в первом матче между командами уже "сливочные" взяли полноценный реванш, разгромив Шахтер в Киеве со счетом 0:5.

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В этом сезоне Шахтер в Лиге чемпионов идет без голов и побед. Единственное набранное очко – за домашний матч с Интером.

Такие результаты оставляют крайне малые шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Да и вообще на еврокубковую весну. Ведь даже побороться за третье место будет достаточно трудно.

Матч Реал – Шахтер начнется в 19:45. Спорт 24 проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Смотреть онлайн матч Реал – Шахтер в Украине может на сервисе Megogo.