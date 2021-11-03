Автором голу на 39-й хвилині став Фернандо. Матвієнко закинув у штрафний майданчик Реала, Алан Патрік праворуч грудьми скинув на Фернандо, який з 10 метрів стрільнув під поперечину. Рахунок у матчі став 1:1. На 14-й хвилині у воротах Анатолія Трубіна відзначився Бензема.
До слова Реал – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
Відео голу Фернандо
Реал – Шахтар: перед матчем
- Історія протистоянь між цими клубами налічує 5 матчів. У трьох із них перемогу святкував "Королівський клуб", у двох інших зустрічах переможцями виходили донеччани. Шахтар добре знає, як перемагати "вершкових" на їх полі у Мадриді.
- У жовтні 2020 року донецький клуб вирвав виїзну звитягу у Лізі чемпіонів із рахунком 2:3. Тоді за "гірників" відзначились Тете, Манор Соломон, ще одне взяття воріт мадридців у пасиві захисника Реала Варана, який відзначився автоголом.
- Після трьох турів Шериф несподівано лідирує у групі D. На другому місці йде Реал – 6 очок. Шахтар із одним пунктом замикає таблицю. До найближчого конкурента, яким є Інтер, лише три очки. Але у такі складній групі, це не лише три бали, а аж три пункти.