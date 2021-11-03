Автором голу на 39-й хвилині став Фернандо. Матвієнко закинув у штрафний майданчик Реала, Алан Патрік праворуч грудьми скинув на Фернандо, який з 10 метрів стрільнув під поперечину. Рахунок у матчі став 1:1. На 14-й хвилині у воротах Анатолія Трубіна відзначився Бензема.

До слова Реал – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Відео голу Фернандо

Реал – Шахтар: перед матчем