5 августа "Шахтер" сыграет с "Вольфсбургом" во втором матче 1/8 финала Лиги Европы. О самом главном перед матчем – читайте в материале Спорт24.

Шахтер – Вольфсбург: главное

Что: второй матч 1/8 финала Лиги Европы

Где: НСК "Олимпийский", Киев, Украина

Когда: среда, 5 августа, 19:55

Трансляция: канал "Футбол 1", Oll.tv, ВоляTV, сайт Спорт24.

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Первый матч

12 марта "Шахтер" одержал победу в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. На выезде "горняки" обыграли "Вольфсбург" 2:1.

В первом тайме "Шахтер" повел после гола Жуниора Мораеса, затем команды по разу не забили пенальти, "Вольфсбургу" удалось сравнять после перерыва, но Маркос Антонио все же принес победу украинскому клубу.

Уже 13 марта ответный матч 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" – "Вольфсбург" был отложен решением УЕФА из-за пандемии коронавируса. Поединок должен был состояться 19 марта в Харькове на ОСК "Металлист".

Что прогнозируют букмекеры

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются чемпионы Украины. Так, в компании Parimatch на победу "горняков" можно поставить с коэффициентом 2,40. Ничья экспертами оценивается в 3,60, а победа гостей – в 2,95.

"Вольфсбургу" нужно забивать минимум дважды. Команда вынуждена идти вперед. Но и "Шахтер" с его нападением и убранными зонами в защите атакующего оппонента вряд ли обойдется без гола.

Матч без зрителей

Единственной проблемой для клубов станет то, что матч состоится при пустых трибунах. А поддержка фанатов – это важный аспект. Ведь заполненные трибуны всегда гонят своих игроков и осуществляют дополнительное давление на соперника.

Как команды играют после перерыва

"Шахтер" успел в четвертый раз подряд выиграть чемпионат Украины, причем с огромным отрывом. "Вольфсбург" после рестарта Бундеслиги демонстрировал что-то непонятное. Ни разу не победил дома, но зато выиграл почти все гостевые матчи. В итоге занял седьмое место, но пробрался в Лигу Европы на следующий сезон, благодаря успехам нужных клубов в Кубке Германии.

К слову: Защитник "Вольфсбурга" Мбабу заболел коронавирусом перед матчем с "Шахтером" в Лиге Европы

По тем матчам, что мы видели в УПЛ, игра "Шахтера" принципиально не изменилась. К этому и не было предпосылок, состав тот же, тренер бывший. Команда по-прежнему предпочитает атакующий футбол, а в обороне достаточно либеральна. В шести из девяти матчей чемпионата "Шахтер" пропускал. Может себе позволить с нападением, который редко забивает меньше 2-3 мячей. В атаке донецкого клуба по традиции все решают бразильцы. Жуниор Мораес, Марлос и Тайсон концовку чемпионата провели в разминочному режиме, что позволило проявить себя Тете и Алану Патрику.

"Вольфсбург", кроме перекоса в сторону гостевых матчей, также отмечался результативностью в чемпионате. Редко в матчах с участием "волков" забивалось менее трех голов. В концовке сильно выступил бомбардир клуба Ваутер Вегорст: в июне голландец в среднем забивал по голу за матч.

Прогноз от Спорт24: ничья или минимальная победа "Шахтера".

Победитель противостояния по сумме двух матчей в четвертьфинале сойдется с лучшей командой пары "Айнтрахт" (Германия) – "Базель" (Швейцария).