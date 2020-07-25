У немецкого "Вольфсбурга" возникли проблемы перед матчам с "Шахтером" в Лиге Европы. В составе команды обнаружили инфицированного коронавирусом – защитника Кевина Мбабу.

Игроки "Вольфсбурга" имели короткий отпуск после окончания чемпионата и перед матчами с "Шахтером". Команда собралась на базе 22 июля, где прошла необходимое тестирование на COVID-19. Именно по его результатам и обнаружили коронавирус у защитника Кевина Мбабу, сообщает Kicker.

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После этого 25-летнего швейцарского защитника отправили на карантин. Команда прошла еще одно тестирование в пятницу, 24 июля. Новых случаев заражения не выявили.

Учитывая, что матч "Вольфсбурга" с донецким "Шахтером" состоится 5 августа, Мбабу, скорее всего, пропустит его. Он играет на позиции правого защитника, и в этом сезоне сыграл 20 матчей за команду, забив три гола и отдав четыре результативных передачи.

Первый матч против "Шахтера", который "горняки" выиграли на выезде 2:1, Мбабу пропустил из-за травмы.