5 серпня "Шахтар" зіграє з "Вольфсбургом" у другому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи. Про найголовніше перед матчем – читайте у матеріалі Спорт24.

Шахтар – Вольфсбург: головне

Що: другий матч 1/8 фіналу Ліги Європи

Де: НСК "Олімпійський", Київ, Україна

Коли: середа, 5 серпня, 19:55

Трансляція: канал "Футбол 1", Oll.tv, ВоляTV, сайт Спорт24.

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Перший матч

12 березня "Шахтар" здобув перемогу в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи. На виїзді "гірники" обіграли "Вольфсбург" 2:1.

У першому таймі "Шахтар" повів після голу Жуніора Мораеса, потім команди по разу не забили пенальті, "Вольфсбургу" вдалося зрівняти після перерви, але Маркос Антоніо все ж приніс перемогу українському клубу.

Вже 13 березня матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи "Шахтар" – "Вольфсбург" був відкладений рішенням УЄФА через пандемію коронавірусу. Поєдинок повинен був відбутися 19 березня в Харкові на ОСК "Металіст".

Що прогнозують букмекери

На думку букмекерів, фаворитами матчу є чемпіони України. Так, в компанії Parimatch на перемогу "гірників" можна поставити з коефіцієнтом 2,40. Нічия експертами оцінюється в 3,60, а перемога гостей – в 2,95.

"Вольфсбургу" потрібно забивати мінімум двічі. Команда змушена йти вперед. Але і "Шахтар" з його нападом і вбраними зонами в захисті атакуючого опонента навряд чи обійдеться без гола.

Матч без глядачів

Єдиною проблемою для клубів стане те, що матч відбудеться за порожніх трибун. А підтримка фанатів – це важливий аспект. Адже заповнені трибуни завжди женуть своїх гравців та здійснюють додатковий тиск на суперника.

Як команди грають після перерви

"Шахтар" встиг в четвертий раз поспіль виграти чемпіонат України, причому з величезним відривом. "Вольфсбург" після рестарту Бундесліги демонстрував щось незрозуміле. Жодного разу не переміг вдома, але зате виграв майже всі гостьові матчі. У підсумку посів сьоме місце, але пробрався в Лігу Європи на наступний сезон, завдяки успіхам потрібних клубів в Кубку Німеччини.

До слова: Захисник "Вольфсбурга" Мбабу захворів на коронавірус перед матчем з "Шахтарем" в Лізі Європи

За тими матчами, що ми бачили в УПЛ, гра "Шахтаря" принципово не змінилася. До цього і не було передумов, склад той же, тренер колишній. Команда як і раніше віддає перевагу атакуючому футболу, а в обороні досить ліберальна. У шести з дев'яти матчів чемпіонату "Шахтар" пропускав. Може собі дозволити з нападом, який рідко забиває менше 2-3 м'ячів. В атаці донецького клубу за традицією все вирішують бразильці. Жуніор Мораес, Марлос і Тайсон кінцівку чемпіонату провели в тренувальному режимі, що дозволило проявити себе Тете і Алану Патріку.

"Вольфсбург", крім перекосу в сторону гостьових матчів, також відзначався результативністю в чемпіонаті. Рідко у матчах за участю "вовків" забивалося менше трьох голів. У кінцівці сильно виступив бомбардир клубу Ваутер Вегорст: в червні голландець в середньому забивав по голу за матч.

Прогноз від Спорт24: нічия або мінімальна перемога "Шахтаря".

Переможець протистояння за сумою двох матчів у чвертьфіналі зійдеться з кращою командою пари "Айнтрахт" (Німеччина) – "Базель" (Швейцарія).