Параллельно с выступлениями Шахтера в Лиге чемпионов свою группу в другом турнире УЕФА играет и юношеская команда "горняков". Команда U-19 проделывает путь в Юношеские Лиге УЕФА.

Следите с нами Шахтер – Селтик: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Подопечным Оскара Ратулутры придется сыграть со сверстниками из тех же коллективов, против которых играет взрослая команда – Реал, Лейпциг и Селтик.

Шахтер U-19 – Селтик U-19 2:1

Голы: Ющенко, 25, Корр, 55 (автогол) – Брукс, 75.

В первом матче сезона дончане-юноши уверенно одолели немцев (2:0). А во втором туре у Шахтера U-19 почти не было проблем с Селтиком.

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Счет на 25 минуте открыл Александр Ющенко, а в начале второго тайма уже гости помогли "горнякам" удвоить преимущество. Защитник Селтика Дилан Корр отправил мяч в свои ворота.

"Горняки" возглавляют группу

Шотландцы смогли на исходе сократить отставание, но отобрать очков у украинцев Селтик уже не смог. Таким образом, команда Оскара Ратулутры одержала вторую победу подряд.

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Это позволило ей возглавить свою группу в Юношеской Лиге УЕФА. Догнать дончан может вечером Реал U-19. В первом матче мадридцы вынесли Селтик (6:0), а теперь будут принимать Лейпциг.

Видеообзор матча Шахтер U-19 – Селтик U-19: