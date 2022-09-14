Паралельно з виступами Шахтаря в Лізі чемпіонів свою групу в іншому турнірі УЄФА відіграє і юнацька команда "гірників". Команда U-19 долає шлях в Юнацькі Лізі УЄФА.

Слідкуйте з нами Шахтар – Селтік: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Підопічним Оскара Ратулутри доведеться зіграти з однолітками із тих самих колективів, проти яких грає доросла команда – Реал, Лейпциг та Селтік.

Шахтар U-19 – Селтік U-19 2:1

Голи: Ющенко, 25, Корр, 55 (автогол) – Брукс, 75.

В першому матчі сезону донеччани-юнаки впевнено здолали німців (2:0). А у другому турі Шахтар U-19 майже не мав проблем із Селтіком.

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Рахунок на 25 хвилині відкрив Олександр Ющенко, а на початку другого тайму вже гості допомогли "гірникам" подвоїти перевагу. Захисник Селтіка Ділан Корр відправив м'яча у свої ворота.

"Гірники" очолюють групу

Шотландці змогли під кінець скоротити відставання, але відібрати очок у українців Селтік вже не зміг. Таким чином, команда Оскара Ратулутри здобула другу перемогу поспіль.

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Це дозволило їй очолити свою групу в Юнацькій Лізі УЄФА. Наздогнати донеччан може ввечері Реал U-19. У першому матчі мадридці винесли Селтік (6:0), а тепер будуть приймати Лейпциг.

Відеоогляд матчу Шахтар U-19 – Селтік U-19: