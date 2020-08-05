Донецкий "Шахтер" ответный матч 1/8 финала Лиги Европы проведет в футболках, на которых будет надпись "Дякую".

Надписи "Дякую" на футболках игроков команд, продолжающих выступления в еврокубках, – инициатива УЕФА. Каждый клуб сам выбирает на каком языке нанести эту надпись, пишет 24 канал.

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Таким образом клубы благодарят тех, кто борется с распространением коронавируса. И сделал возможным проведение этих матчей во время пандемии опасной инфекции.

Сами же матчи Лиги Европы и Лиги чемпионов начнутся с минуты молчания. Так игроки помянут умерших от коронавируса.

Матч 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" – "Вольфсбург" состоится в среду, 5 августа. Начало встречи в Киеве на НСК "Олимпийский" в 19:55.