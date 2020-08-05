Донецкий "Шахтер" в среду, 5 августа, сыграет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против немецкого "Вольфсбурга". Матч можно будет просмотреть онлайн.

Учитывая, что матч "Шахтер" – "Вольфсбург" состоится без зрителей, посмотреть его можно будет только по телевизору или онлайн. Эксклюзивными правами на показ матчей Лиги Европы в Украине владеет группа каналов "Футбол 1/2/3". Именно на канале "Футбол 1" и будет прямая трансляция матча "Шахтер" – "Вольфсбург". Начало трансляции в 19:50, сам матч начнется в 19:55, пишет 24 канал.

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Где смотреть матч "Шахтер" – "Вольфсбург" онлайн

Смотреть легально онлайн матч "Вольфсбург" – "Шахтер" можно на видеосервисе Oll.tv. Однако доступ к трансляции платный и требует регистрации. Абонемент на просмотр матчей каналов "Футбол 1/2/3" обойдется в 109 гривен в месяц. Эти же каналы, а также дополнительно Setanta Sport обойдется в 139 гривен в месяц. Компания также предлагает подписку xtra sport oll inclusive, куда входят не только спортивные каналы. Однако она обойдется в 189 гривен в месяц.

Матч онлайн могут пересмотреть и владельцев договоров с интернет-провайдером "Воля". У них есть возможность смотреть матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы в их приложении "Воля ТВ" за 29 гривен на 30 дней. За доступ к большему количеству спортивных каналов абонплата составляет 59 гривен на 30 дней.