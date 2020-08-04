Матч "Шахтер" – "Вольфсбург" в Лиге Европы начнется с минуты молчания
В среду, 5 августа, донецкий "Шахтер" сыграет ответный матч 1/8 финала с "Вольфсбургом". Эта игра на НСК "Олимпийский" в Киеве начнется с минуты молчания.
Решение о минуте молчания перед матчем приняли в УЕФА, чтобы почтить память людей, которые умерли от коронавируса. Так начнется не только матч "Шахтера", но и все матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, Лиги Европы и Юношеской лиги УЕФА, а также четвертьфинальные матчи женской Лиги чемпионов.
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Кроме того, на футболках всех игроков, которые выйдут на поле, будет написано "Спасибо" на выбранном клубом языке. Так европейский футбол хочет поблагодарить тех, кто трудится на передовой битвы с пандемией COVID-19.
Шахтер – Вольфсбург: главное
- Матч-ответ 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" – "Вольфсбург" состоится 5 августа. Матч примет НСК "Олимпийский" в Киеве, а сама игра состоится без зрителей.
- Этот матч будет судить словак Иван Кружляк. Он дважды судил матчи "Шахтера", и "горняки" победили в обоих матчах.
- "Шахтер" в первом матче победил на выезде 2:1. Эта игра состоялась еще до паузы, связанной с карантином, – 12 марта.
- Победитель этой пары в четвертьфинале сыграет с победителем пары "Айнтрахт" – "Базель". Все матчи от четвертьфинала и до финала пройдут в Германии и будут состоять из одного матча.