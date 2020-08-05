Донецький "Шахтар" матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи проведе у футболках, на яких буде напис "Дякую".

Написи "Дякую" на футболках гравців команд, які продовжують виступи в єврокубках – ініціатива УЄФА. Кожен клуб сам обирає якою мовою нанести цей напис, пише 24 канал.

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В такий спосіб клуби дякують тим, хто борються з поширенням коронавірусу. І зробив можливим проведення цих матчів під час пандемії небезпечної інфекції.

Самі ж матчі Ліги Європи та Ліги чемпіонів розпочнуться з хвилини мовчання. Так гравці пом'януть тих, хто помер від коронавірусу.

Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи "Шахтар" – "Вольфсбург" відбудеться в середу, 5 серпня. Початок зустрічі в Києві на НСК "Олімпійський" о 19:55.