Главный тренер "Интера" Антонио Конте подвел итог матча 2-го тура Лиги чемпионов с "Шахтером" (0:0).

Добавим, что в этом матче "Интер" атаковал немало. И дважды "Шахтер" от пропущенного гола спасла перекладина. Слова специалиста цитирует Football Italia.

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"Шахтер" играл в таком же стиле, как и против "Реала": схема 6-3-1 хорошо подготовлена ​​для защиты и контратак. Тогда они забили три гола и выиграли. Они смертельно опасны, когда им дают простор, но сегодня вечером мы были хороши в создании голевых моментов, ничего не пропуская. Так мы всегда хотим играть и показывать себя.

"В целом, этот матч оставил положительные впечатления. Мы играли с правильным отношением к делу, как подобает великой команде. Нам не везло, но в целом мы показали очень содержательную игру. Мы создали им большие проблемы своим прессингом, но "Шахтер" – очень техничная команда", – сказал Конте.

Ничья "Шахтера" и "Интера"

"Шахтер" сыграл второй матч на групповом этапе Лиги чемпионов. На этот раз в Киеве против итальянского "Интера". Игра закончилась вничью 0:0. "Горняки" довольно слабо сыграли в атаке – четыре удара, из которых только один был в створ. И он был издалека и еще в первом тайме.

Тренер "Шахтера" Луиш Каштру объяснил, почему команда сыграла так невнятно.

Этот результат позволил "Шахтеру" остаться в числе лидеров группы B. Впереди команду ожидает матч с еще одним лидером – менхенгладбахской "Боруссией" в Киеве 3 ноября. На этот матч уже начали продавать билеты.