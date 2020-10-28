Головний тренер "Інтера" Антоніо Конте підвів підсумок матчу 2-го туру Ліги чемпіонів з "Шахтарем" (0:0).

Додамо, що у цьому матчі "Інтер" атакував чимало. І двічі "Шахтар" від пропущеного голу врятувала перекладина. Слова фахівця цитує Football Italia.

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"Шахтар" грав в такому ж стилі, як і проти "Реала": схема 6-3-1 добре підготовлена ​​для захисту і контратак. Тоді вони забили три голи і виграли. Вони смертельно небезпечні, коли їм дають простір, але сьогодні ввечері ми були гарні в створенні гольових моментів, нічого не пропускаючи. Так ми завжди хочемо грати і показувати себе.

"В цілому, цей матч залишив позитивні враження. Ми грали з правильним ставленням до справи, як личить великій команді. Нам не щастило, але в цілому ми показали дуже змістовну гру. Ми створили їм великі проблеми своїм пресингом, але ж "Шахтар" – дуже технічна команда", – сказав Конте.

Нічия "Шахтаря" та "Інтера"

"Шахтар" зіграв другий матч на груповому етапі Ліги чемпіонів. Цього разу в Києві проти італійського "Інтера". Гра закінчилася внічию 0:0. "Гірники" доволі слабо зіграли в атаці – чотири удари, з яких лише один був у площину воріт. Та й він був здалеку і ще в першому таймі.

Тренер "Шахтаря" Луїш Каштру пояснив, чому команда зіграла так невиразно.

Цей результат дозволив "Шахтарю" залишитися серед лідерів групи B. Попереду на команду очікує матч з ще одним лідером – менхенгладбахською "Боруссією" в Києві 3 листопада. На цей матч вже почали продавати квитки.