В среду, 14 сентября, Шахтер проведет свой второй поединок в рамках Лиги чемпионов 2022-2023. Соперником команды Игоря Йовичевича станет шотландский Селтик, пишет 24 канал.

Следите с нами Шахтер – Селтик: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

В преддверии игры в Варшаре тренер "горняков" и его визави Анге Постекоглу выбрали стартовые составы на матч. По сравнению с игрой первого тура Йовичевич решил не производить замен.

ШАХТЕР: Трубин – Лукас Тейлор, Бондарь, Матвиенко, Конопля – Степаненко, Судаков – Мудрик, Бондаренко, Зубков – Швед.

СЕЛТИК: Харт – Юранович, Картер-Виккерс, Йенц, Грег Тейлор – Макгрегор, О'Райли, Хатате – Хакшабанович, Фурухаши, Жота.

Начало матча – в 19:45 по киевскому времени . Прямая трансляция поединка Шахтер – Селтик будет доступна на платформе Megogo .

Букмекеры считают шотландцев фаворитами поединка. На победу Селтика выставлен коэффициент 2,28 , Шахтера – 3,30 . Вероятно, ничьи – 3,35 .

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Напомним, что в первом туре Шахтер удивил фанатов, разгромив в гостях РБ Лейпциг (4:1). Это позволило "горнякам" возглавить группу. Селтик же без шансов дома уступил Реалу (0:3).

Как Шахтер громил РБ Лейпциг: