У середу, 14 вересня, Шахтар проведе свій другий поєдинок в рамках Ліги чемпіонів 2022-2023. Суперником команди Ігора Йовічевича стане шотландський Селтік, пише 24 канал.

Слідкуйте з нами Шахтар – Селтік: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Напередодні гри у Варшарі тренер "гірників" та його візаві Анге Постекоглу обрали стартові склади на матч. У порівнянні з грою першого туру Йовічевич вирішив не робити замін.

ШАХТАР: Трубін – Лукас Тейлор, Бондар, Матвієнко, Конопля – Степаненко, Судаков – Мудрик, Бондаренко, Зубков – Швед.

СЕЛТІК: Харт – Юранович, Картер-Віккерс, Йенц, Грег Тейлор – Макгрегор, О'Райлі, Хатате – Хакшабанович, Фурухаши, Жота.

Початок матчу – о 19:45 за київським часом. Пряма трансляція поєдинку Шахтар – Селтік буде доступна на платформі Megogo.

Букмекери вважають шотландців фаворитами поєдинку. На перемогу Селтіка виставлений коефіцієнт 2,28, Шахтаря – 3,30. Ймовірніть нічиї – 3,35.

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Нагадаємо, що у першому турі Шахтар здивував фанатів, розгромивши в гостях РБ Лейпциг (4:1). Це дозволило "гірникам" очолити групу. Селтік же без шансів вдома поступився Реалу (0:3).

Як Шахтар громив РБ Лейпциг: