Судьба жребия свела Шахтер с Ромой в 1/8 финала Лиги Европы. Опорник "горняков" Тарас Степаненко может пропустить матч с итальянским грандом.

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру будет вынужден прибегнуть к ротациям в стартовом составе команды. Лидер "горняков" Тарас Степаненко получил травму.

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Серьезная кадровая потеря

У футболиста серьезные проблемы с коленом, которые он получил в матче против Руха, который состоялся 21 февраля. Из-за этого он уже пропустил матч 16 тура УПЛ против Зари, в котором луганский клуб вырвал победу (0:1) в добавленное арбитром время.

Опорник рискует пропустить матч 1/8 Лиги Европы против итальянской Ромы. Первая встреча между этими командами состоится 11 марта. Ответный Матч запланирован на 18 марта.

К слову. 31-летний Степаненко будет вынужден пропустить матчи против Агробизнеса, Олимпика и Десны.

В этом сезоне игрок успел выйти в футболке "горняков" в 18 поединках, в которых однажды ассистировал партнеру по команде.