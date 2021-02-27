Лидер Ромы может пропустить матч против Шахтера в Лиге Европы
Главный наставник Ромы Паулу Фонсека скорее всего не сможет рассчитывать на Эдина Джеко в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Игрок получил повреждение.
Источник:Calciomercato.com
Боснийский форвард Ромы Эдин Джеко не поможет команде в ближайших поединках из-за травмы.
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Кадровые потери
У игрока диагностировали повреждение приводящей мышцы бедра, из-за чего он пропустит ближайшие две недели. В течение этого времени "волки" проведут матчи против Милана, Фиорентины и Дженоа.
Также опытный футболист скорее всего не будет помощником Роме в первом поединке против донецкого Шахтера в 1/8 финала Лиги Европы. Поединок запланирован на 11 марта в Риме.
Если все пойдет по плану, то в ответном матче Джеко уже появится. Вторая еврокубковая встреча в Киеве состоится 17 марта.
- В этом сезоне босниец сыграл в 25 матчах во всех турнирах, в которых наколотил 10 голов и отметился 2 ассистами.
- Рома до поединка с Миланом, который состоится 28 февраля, идет в турнирной таблице Серии А на 4 строчке. У подопечных Паулу Фонсеки 44 очка, отставая от третьего Ювентуса лишь на один пункт.
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