Главный наставник Ромы Паулу Фонсека скорее всего не сможет рассчитывать на Эдина Джеко в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Игрок получил повреждение.

Боснийский форвард Ромы Эдин Джеко не поможет команде в ближайших поединках из-за травмы.

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Кадровые потери

У игрока диагностировали повреждение приводящей мышцы бедра, из-за чего он пропустит ближайшие две недели. В течение этого времени "волки" проведут матчи против Милана, Фиорентины и Дженоа.

Также опытный футболист скорее всего не будет помощником Роме в первом поединке против донецкого Шахтера в 1/8 финала Лиги Европы. Поединок запланирован на 11 марта в Риме.

Если все пойдет по плану, то в ответном матче Джеко уже появится. Вторая еврокубковая встреча в Киеве состоится 17 марта.