Лидер Шахтера назвал условие, при котором "горняки" смогут выйти в финал Лиги Европы
Полузащитник Шахтера Тайсон после победы над Маккаби заявил, что "горняки" способны выйти в финал Лиги Европы.
Источник:YouTube-канал Шахтера
Тайсон в комментарии пресс-службе клуба оценил шансы команды на выход в финал Лиги Европы. Для этого, по мнению бразильца, "горнякам" нужно сохранить оптимальный состав.
К слову Шахтер получил соперника в 1/8 финала Лиги Европы
У нас большие шансы. Наша команда очень хорошая. К сожалению, мы сейчас потеряли Степаненко, Исмаили возможно вернется. Если у нас будет вся группа, то у нас будут очень большие шансы. Мы мечтаем пройти в финал, но должны работать пошагово,
– заявил Тайсон.
Как Шахтер дошел до 1/8 финала
- Донецкий Шахтер попал в плей-офф Лиги Европы, вылетев из Лиги чемпионов. Украинский клуб занял третье место на групповом этапе Лиги чемпионов, пропустив вперед Реал и Боруссию М.
- Зато "горняки" опередили миланский Интер.
- В 1/16 финала Лиги Европы Шахтер по сумме двух матчей прошел Маккаби Тель-Авив. В первом матче в Израиле дончане одержали победу со счетом 2:0.
- В ответном матче, который состоялся 25 февраля, Шахтер в Киеве одержал минимальную победу со счетом 1:0.
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