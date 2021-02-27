Полузащитник Шахтера Тайсон после победы над Маккаби заявил, что "горняки" способны выйти в финал Лиги Европы.

Тайсон в комментарии пресс-службе клуба оценил шансы команды на выход в финал Лиги Европы. Для этого, по мнению бразильца, "горнякам" нужно сохранить оптимальный состав.

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У нас большие шансы. Наша команда очень хорошая. К сожалению, мы сейчас потеряли Степаненко, Исмаили возможно вернется. Если у нас будет вся группа, то у нас будут очень большие шансы. Мы мечтаем пройти в финал, но должны работать пошагово,

– заявил Тайсон.

К слову. В прошлом сезоне Лиги Европы Шахтер дошел до полуфинала, в котором уступил миланскому Интеру.

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