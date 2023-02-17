Первый гол в матче забил 22-летний полузащитник Дмитрий Крыськив. Для футболиста этот мяч стал дебютным в еврокубках за донецкую команду. В футбольных кругах Криськива называют "новым Мудриком" для "горняков".

Вот так Полузащитник Шахтера борется за звание лучшего футболиста недели Лиги Европы

Криськив: Как всегда, мы играли за всю страну и ВСУ

После чего Артем Бондаренко с пенальти удвоил преимущество Шахтера. Во втором тайме Ренн отыграл один мяч, но больше французов не хватило. В заключении – 2:1, домашняя победа дончан.

После победы автор первого гола во встрече прокомментировал победу Шахтера над французским соперником.

"Дебют показался тяжелым, ведь первая игра после продолжительного перерыва была еврокубковой. Команда показала хороший футбол и победила 2:1", – ответил Дмитрий.

Также Криськив сыграл не на своей родной позиции в центре поля, а на левом фланге атаки, где до перехода в Челси играл Михаил Мудрик. Дмитрий признался, что понимает требования Игоря Йовичевича и в будущем хочет быть полезным и на этой позиции.

Полузащитник дончан признался, что чувствует доверие тренера. Поэтому хочет полностью воспользоваться полученным шансом.

Криськив добавил, что команда играла для Украины и защитников, ежедневно отдающих свои жизни за свободу страны в войне против России. Отметим, что два украинских военных присутствовали на трибунах в Варшаве. Как раньше отмечал главный тренер Шахтера Игорь Йовичевич, перед поединками он сказал команде, что нужно выходить и играть, чтобы принести положительные эмоции украинским воинам.

Как обычно, мы играли за всю страну и ВСУ. Нельзя было выйти и играть вполсилы. Нужно выходить и грызть землю за наши ВСУ. Хочется поблагодарить болельщиков! Ощущалась большая поддержка. Было заметно, что мы играем за всю страну, надеюсь, что уже близко наша главная победа,

– подчеркнул Криськив.

Напомним! Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы Ренн – Шахтер состоится 23 февраля в 22:00.