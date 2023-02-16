Шахтер – Ренн 2:1

Голы: Криськив, 11, Бондаренко, 45 (пен.) – Токо Экамби, 59

Подопечные Игоря Йовичевича провели первый матч в Лиге Европы в нынешнем сезоне. В номинально домашнем матче в Варшаве "горняки" принимали французский Ренн.

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Этот матч Шахтер проводил без своего лидера Михаила Мудрика, зимой за 100 миллионов евро перешедшего в лондонское Челси. Впрочем, как показала игра, у "горняков" нашлась замена звездному футболисту.

Безумное начало от Шахтера

Главный тренер донецкой команды доверил место на левом фланге Дмитрию Криськиву. И 22-летний хавбек не подвел наставника. Уже на 11-й минуте поединка Вингер был первым на мяче после удара Михайличенко. Против мощного выстрела Дмитрия голкипер Ренна ничего не смог противопоставить.

Видео гола Криськива

После забитого гола футболисты Шахтера не отошли к своим воротам, а пытались при первой возможности идти в атаку. Такая тактика принесла свой результат в конце первого тайма. На 44-й минуте встречи Чимуанья Угочукву повалил на газон Ефима Коноплю и арбитр указал на отметку.

Приговор судьи уверенно выполнил Артем Бондаренко, обыграв опытного голкипера Ренна Стива Манданду.

Гол Бондаренко

На перерыв команды ушли при счете 2:0 в пользу Шахтера.

В дебюте второй половины матча у Шахтера была возможность довести счет до разгромного, но Зубков не воспользовался своим шансом. А на 59-й минуте сработало футбольное правило "не забиваешь ты – забивают тебе".

Форвард Ренна Карл Токо Экамби пробил в одно касание из пределов штрафной. Трубин не спас команду от гола.

Гол Токо Экамби

Пропущенный гол не смутил футболистов Шахтера. Хорошие возможности отличиться имели Зубков и Степаненко. Футболисты украинской команды играли с большим вдохновением, не уступая именитому сопернику.

Финальный свисток арбитра зафиксировал победу украинской команды со счетом 2:1. Ответный матч состоится 23 февраля.

Видеообзор матча Шахтер – Ренн