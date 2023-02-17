Шахтер из-за потери Михаила Мудрика и отсутствия официальных матчей подошел к этому поединку в статусе андердога. На победу Ренна ставили гораздо больше, но "горняки" решили испортить все ставки букмекеров.

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Левый фланг выдал фантастический поединок

Уже на 11-й минуте занявший позицию Мудрика Криськив размочил нули на табло. И без Михаила Шахтера удалось повести в счете.

В первом тайме подопечных Йовичевич удалось удвоить преимущество на табло. Донецкий клуб заработал пенальти, реализованном Бондаренко. Хотя опытный голкипер Ренн Манданда был близок к отражению 11-метрового.

После перерыва Ренн благодаря Экамби отквитал один гол, но больше французов не хватило.

Шахтер победил в первом домашнем матче в Польше – 2:1.

Статистический портал WhoScored оценил игру футболистов обоих клубов. В составе Шахтера не выделили одного игрока. Оценку 7.2 получили сразу два "горняка" – Криськив и Михайличенко, играющие на левом фланге.

Лучшим игроком поединка стал правый вингер Ренна Доку – 8.2 балла.



Шахтер – Ренн: оценки игроков / Скриншот из WhoScored

Обратите внимание! Ответный матч Ренн – Шахтер состоится 23 февраля в 22:00 по киевскому времени.