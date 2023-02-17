Шахтер из-за потери Михаила Мудрика и отсутствия официальных матчей подошел к этому поединку в статусе андердога. На победу Ренна ставили гораздо больше, но "горняки" решили испортить все ставки букмекеров.
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Левый фланг выдал фантастический поединок
Уже на 11-й минуте занявший позицию Мудрика Криськив размочил нули на табло. И без Михаила Шахтера удалось повести в счете.
В первом тайме подопечных Йовичевич удалось удвоить преимущество на табло. Донецкий клуб заработал пенальти, реализованном Бондаренко. Хотя опытный голкипер Ренн Манданда был близок к отражению 11-метрового.
После перерыва Ренн благодаря Экамби отквитал один гол, но больше французов не хватило.
Шахтер победил в первом домашнем матче в Польше – 2:1.
Статистический портал WhoScored оценил игру футболистов обоих клубов. В составе Шахтера не выделили одного игрока. Оценку 7.2 получили сразу два "горняка" – Криськив и Михайличенко, играющие на левом фланге.
Лучшим игроком поединка стал правый вингер Ренна Доку – 8.2 балла.
Шахтер – Ренн: оценки игроков / Скриншот из WhoScored