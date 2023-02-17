Перший гол у матчі забив 22-річний півзахисник Дмитро Криськів. Для футболіста цей м'яч став дебютним у єврокубках за донецьку команду. У футбольних колах Криськіва називають "новим Мудриком" для "гірників".

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Криськів: Як завжди, ми грали за всю країну і ЗСУ

Після чого Артем Бондаренко із пенальті подвоїв перевагу Шахтаря. У другому таймі Ренн відіграв один м'яч, але на більше французів не вистачило. У підсумку – 2:1, домашня перемога донеччан.

Після звитяги автор першого гола у зустрічі прокоментував звитягу Шахтаря над французьким суперником.

"Дебют видався важким, адже перша гра після тривалої перерви була єврокубковою. Команда показала гарний футбол і перемогла 2:1", – відповів Дмитро.

Також Криськів зіграв не на своїй рідній позиції у центрі поля, а на лівому фланзі атаки, де до переходу у Челсі грав Михайло Мудрик. Дмитро зізнався, що розуміє вимоги Ігоря Йовічевіча та у майбутньому хоче бути корисним і на цій позиції.

Півзахисник донеччан зізнався, що відчуває довіру тренера. Тому хоче повністю скористатись отриманим шансом.

Криськів додав, що команда грала для України та захисників, які щодня віддають свої життя за свободу країни у війні проти Росії. Відзначимо, що двоє українських військових були присутніми на трибунах у Варшаві. Як раніше зазначав головний тренер Шахтаря Ігор Йовічевіч, перед поєдинків він сказав команді, що потрібно виходити та грати, так, аби принести позитивні емоції українським воїнам.

Як завжди, ми грали за всю країну і ЗСУ. Не можна було вийти та грати упівсили. Потрібно виходити та гризти землю за наші ЗСУ. Хочеться подякувати вболівальникам! Відчувалася велика підтримка. Було помітно, що ми граємо за всю країну, сподіваюся, що вже близько наша головна перемога,

– наголосив Криськів.

Нагадаємо! Матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи Ренн – Шахтар відбудеться 23 лютого о 22:00.