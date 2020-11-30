Сможет ли "Шахтер" снова победить "Реал": прогноз букмекеров
Во вторник, 1 декабря, "Шахтер" сыграет против "Реала" в рамках 5-го тура группы Лиги чемпионов. Букмекеры оценили шансы команд на победу в этом противостоянии.
Шахтер – Реал: прогноз
Перед матчем команды располагаются друг у друга в группе B. "Реал" с 7 очками занимает второе место, а "горняки" располагаются сразу за их спиной – 4 пункта, пишет 24 канал.
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Прошлый поединок между этими командами завершился сенсационной победой команды Луиша Каштру – 2:3. Тогда "горняки" выдали просто феноменальный первый тайм и завершили его со счетом 0:3.
Команды играли между собой дважды в группе ЛЧ сезона 2015/16. В Испании "Реал" победил со счетом 4:0, а в Украине "Шахтер" повторно проиграл – 3:4.
В Киев Зинедин Зидан неожиданно не взял своих лидеров. Азар, Карвахаль, Вальверде, Рамос, Одриосола и Йович не смогут помочь "сливочным" в этом противостоянии. Но с командой на игру полетел украинский легионер "Реала" Андрей Лунин.
Какой прогноз на жаркий матч дает Marathonbet
Хотя "Реал" сыграет на выезде, но именно испанцев считают явным фаворитом этого противостояния. На их победу можно сделать ставку с коэффициентом 1,363. В победу "горняков" верят меньше – 8,20. Ничья в этом матче тоже маловероятная – 5,90.
Скорее всего поединок завершится со счетом 1:2 в пользу "королевского клуба". Именно такой результат эксперты оценили в 8,30. Также не исключено, что матч завершится "сухой" победой мадридцев 0:2 – 8,90.
На хотя бы минимальную победу "Шахтера" (1:0) стоит коэффициент 30,00.
Первыми гол в матче болельщики увидят в исполнении гостей из Испании – 1,34. А вот на то, что первыми огорчат голкипера дончан – 3,42.
Почти аналогичные коэффициенты стоят и на последний гол во встрече. В составе "горняков" Жуниор Мораес скорее всего запишет свою фамилию на табло – 2,60. А вот Карим Бензема может стать автором гола в составе мадридцев – 1,60.
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