Во вторник, 1 декабря, "Шахтер" сыграет против "Реала" в рамках 5-го тура группы Лиги чемпионов. Букмекеры оценили шансы команд на победу в этом противостоянии.

Шахтер – Реал: прогноз

Перед матчем команды располагаются друг у друга в группе B. "Реал" с 7 очками занимает второе место, а "горняки" располагаются сразу за их спиной – 4 пункта, пишет 24 канал.

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Прошлый поединок между этими командами завершился сенсационной победой команды Луиша Каштру – 2:3. Тогда "горняки" выдали просто феноменальный первый тайм и завершили его со счетом 0:3.

Команды играли между собой дважды в группе ЛЧ сезона 2015/16. В Испании "Реал" победил со счетом 4:0, а в Украине "Шахтер" повторно проиграл – 3:4.

В Киев Зинедин Зидан неожиданно не взял своих лидеров. Азар, Карвахаль, Вальверде, Рамос, Одриосола и Йович не смогут помочь "сливочным" в этом противостоянии. Но с командой на игру полетел украинский легионер "Реала" Андрей Лунин.

Матч 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" – "Реал" состоится во вторник, 1 декабря. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:55

Какой прогноз на жаркий матч дает Marathonbet

Хотя "Реал" сыграет на выезде, но именно испанцев считают явным фаворитом этого противостояния. На их победу можно сделать ставку с коэффициентом 1,363. В победу "горняков" верят меньше – 8,20. Ничья в этом матче тоже маловероятная – 5,90.

Скорее всего поединок завершится со счетом 1:2 в пользу "королевского клуба". Именно такой результат эксперты оценили в 8,30. Также не исключено, что матч завершится "сухой" победой мадридцев 0:2 – 8,90.

На хотя бы минимальную победу "Шахтера" (1:0) стоит коэффициент 30,00.

Первыми гол в матче болельщики увидят в исполнении гостей из Испании – 1,34. А вот на то, что первыми огорчат голкипера дончан – 3,42.

Почти аналогичные коэффициенты стоят и на последний гол во встрече. В составе "горняков" Жуниор Мораес скорее всего запишет свою фамилию на табло – 2,60. А вот Карим Бензема может стать автором гола в составе мадридцев – 1,60.