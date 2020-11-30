У вівторок, 1 грудня, "Шахтар" зіграє проти "Реала" у рамках 5-го туру групи Ліги чемпіонів. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цьому протистоянні.

Шахтар – Реал: прогноз

Перед матчем команди розташовуються одна біля одної у групі B. "Реал" із 7 очками посідає друге місце, а "гірники" розташовуються відразу за їх спиною – 4 пункти, пише 24 канал.

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Минулий поєдинок між цими командами завершився сенсаційною перемогою команди Луїша Каштру – 2:3. Тоді "гірники" видали просто феноменальний перший тайм та завершили його з рахунком 0:3.

Команди грали між собою двічі в групі ЛЧ сезону 2015/16. В Іспанії "Реал" переміг з рахунком 4:0, а в Україні "Шахтар" програв повторно – 3:4.

У Київ Зінедін Зідан неочікувано не взяв своїх лідерів. Азар, Карвахаль, Вальверде, Рамос, Одріосола та Йовіч не зможуть допомогти "вершковим" у цьому протистоянні. Але з командою на гру полетів український легіонер "Реала" Андрій Лунін.

Матч 5-го туру групового раунду Ліги чемпіонів "Шахтар" – "Реал" відбудеться у вівторок, 1 грудня. Стартовий свисток судді пролунає о 19:55

Який прогноз на спекотний матч дає Marathonbet

Хоча "Реал" зіграє на виїзді, але саме іспанців вважають явним фаворитом цього протистояння. На їх перемогу можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,363. У звитягу "гірників" вірять менше – 8,20. Нічия у цьому матчі є теж малоймовірною – 5,90.

Швидше за все поєдинок завершиться із рахунком 1:2 на користь "королівського клубу". Саме такий результат експерти оцінили у 8,30. Також не виключено, що матч завершиться "сухою" звитягою мадридців 0:2 – 8,90.

На бодай мінімальну перемогу "Шахтаря" (1:0) стоїть коефіцієнт 30,00.

Першими гол у матчі вболівальники побачать у виконанні гостей з Іспанії – 1,34. А от на те, що першими голкіпера засмутять донеччан – 3,42.

Майже аналогічні коефіцієнти стоять і на останній гол у зустрічі. У складі "гірників" Жуніор Мораес швидше за все запише своє прізвище на табло – 2,60. А от Карім Бензема може стати автором голу у складі мадридців – 1,60.