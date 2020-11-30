Чи зможе "Шахтар" знову перемогти "Реал": прогноз букмекерів
У вівторок, 1 грудня, "Шахтар" зіграє проти "Реала" у рамках 5-го туру групи Ліги чемпіонів. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цьому протистоянні.
Шахтар – Реал: прогноз
Перед матчем команди розташовуються одна біля одної у групі B. "Реал" із 7 очками посідає друге місце, а "гірники" розташовуються відразу за їх спиною – 4 пункти, пише 24 канал.
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Минулий поєдинок між цими командами завершився сенсаційною перемогою команди Луїша Каштру – 2:3. Тоді "гірники" видали просто феноменальний перший тайм та завершили його з рахунком 0:3.
Команди грали між собою двічі в групі ЛЧ сезону 2015/16. В Іспанії "Реал" переміг з рахунком 4:0, а в Україні "Шахтар" програв повторно – 3:4.
У Київ Зінедін Зідан неочікувано не взяв своїх лідерів. Азар, Карвахаль, Вальверде, Рамос, Одріосола та Йовіч не зможуть допомогти "вершковим" у цьому протистоянні. Але з командою на гру полетів український легіонер "Реала" Андрій Лунін.
Який прогноз на спекотний матч дає Marathonbet
Хоча "Реал" зіграє на виїзді, але саме іспанців вважають явним фаворитом цього протистояння. На їх перемогу можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,363. У звитягу "гірників" вірять менше – 8,20. Нічия у цьому матчі є теж малоймовірною – 5,90.
Швидше за все поєдинок завершиться із рахунком 1:2 на користь "королівського клубу". Саме такий результат експерти оцінили у 8,30. Також не виключено, що матч завершиться "сухою" звитягою мадридців 0:2 – 8,90.
На бодай мінімальну перемогу "Шахтаря" (1:0) стоїть коефіцієнт 30,00.
Першими гол у матчі вболівальники побачать у виконанні гостей з Іспанії – 1,34. А от на те, що першими голкіпера засмутять донеччан – 3,42.
Майже аналогічні коефіцієнти стоять і на останній гол у зустрічі. У складі "гірників" Жуніор Мораес швидше за все запише своє прізвище на табло – 2,60. А от Карім Бензема може стати автором голу у складі мадридців – 1,60.
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